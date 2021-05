L' Istituto Europeo Dipendenze IEUD lancia dipendenzadaalcol it | un sito che include un questionario per l' autovalutazione sul consumo problematico di alcol

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 17 maggio 2021) (Adnkronos) - Milano 17 maggio 2021 - Seppur legale, l'è una potente droga che può determinare dipendenza. Il suoè poi connesso ad una grandissima varietà di problemi sanitari fisici e psichici (lesioni, disturbi mentali o comportamentali, patologie gastrointestinali, cardiovascolari, dell'apparato scheletrico, del sistema immunitario, dell'apparato riproduttivo, tumori e danni prenatali) in misura proporzionale alla dose ingerita. L', interpretando i dati allarmanti diffusi dall'Superiore di Sanità, secondo i quali la pandemia ha fatto impennare fino al 250% ildiin casa,unverticale con informazioni dettagliate per far fronte a questa ...