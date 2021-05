Juve Stabia-Palermo, i tifosi ci credono: in 200 caricano la squadra prima della partenza (Di lunedì 17 maggio 2021) Il Palermo si avvicina alla sfida playoff contro la Juve Stabia.Palermo, porta aperta in trasferta: contro la Juve Stabia servirà invertire il trendI rosanero si proiettano alla sfida di mercoledì pomeriggio in casa della compagine gialloblu, un match durante il quale servirà obbligatoriamente trovare un successo per poter conquistare il pass per il prossimo turno. Una partita importante e un crocevia fondamentale per il prosieguo della stagione, lo sanno i tifosi che si sono stretti alla squadra. prima della partenza per la Campania, i rosanero sono stati avvolti da cori e incitamenti da parte di circa 200 supporters della Curva Nord 12 ritrovatisi ... Leggi su mediagol (Di lunedì 17 maggio 2021) Ilsi avvicina alla sfida playoff contro la, porta aperta in trasferta: contro laservirà invertire il trendI rosanero si proiettano alla sfida di mercoledì pomeriggio in casacompagine gialloblu, un match durante il quale servirà obbligatoriamente trovare un successo per poter conquistare il pass per il prossimo turno. Una partita importante e un crocevia fondamentale per il prosieguostagione, lo sanno iche si sono stretti allaper la Campania, i rosanero sono stati avvolti da cori e incitamenti da parte di circa 200 supportersCurva Nord 12 ritrovatisi ...

Advertising

WiAnselmo : Juve Stabia-#Palermo, i tifosi ci credono: in 200 caricano la squadra prima della partenza - Mediagol : Juve Stabia-#Palermo, i tifosi ci credono: in 200 caricano la squadra prima della partenza - zazoomblog : Juve Stabia-Palermo martedì Filippi in conferenza stampa: dichiarazioni live su - WiAnselmo : #JuveStabia-#Palermo, martedì Filippi in conferenza stampa: dichiarazioni live su - Mediagol : #JuveStabia-#Palermo, martedì Filippi in conferenza stampa: dichiarazioni live su -