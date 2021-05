Isola 15, è caos tra i naufraghi per colpa delle ultime nomination (Di lunedì 17 maggio 2021) Nell’appuntamento odierno del daytime dell’Isola dei Famosi i naufraghi sembrerebbero essere ai ferri corti. In particolare Matteo Diamante si è scontrato con Ignazio Moser e Andrea Cerioli in merito alle nomination. Ma andiamo con ordine. Dopo il consueto riepilogo della scorsa puntata l’attenzione si è subito spostata sul ritorno dei naufraghi in Playa. Gli animi si sono subito scaldati, Matteo Diamante ha accusato il gruppo di essersi messi d’accordo nel nominarlo ed il primo a rispondere all’accusa è stato Ignazio Moser che ha affermato di non essere stato condizionato da nessuno. I due hanno avuto un forte scontro che è sfociato in un contatto ravvicinato ed Andrea Cerioli ha dovuto dividerli. Anche Angela Melillo e Myrea Stabile si sono scontrate, l’ex pupa è stata accusata di riferire informazioni false ed è ... Leggi su isaechia (Di lunedì 17 maggio 2021) Nell’appuntamento odierno del daytime dell’dei Famosi isembrerebbero essere ai ferri corti. In particolare Matteo Diamante si è scontrato con Ignazio Moser e Andrea Cerioli in merito alle. Ma andiamo con ordine. Dopo il consueto riepilogo della scorsa puntata l’attenzione si è subito spostata sul ritorno deiin Playa. Gli animi si sono subito scaldati, Matteo Diamante ha accusato il gruppo di essersi messi d’accordo nel nominarlo ed il primo a rispondere all’accusa è stato Ignazio Moser che ha affermato di non essere stato condizionato da nessuno. I due hanno avuto un forte scontro che è sfociato in un contatto ravvicinato ed Andrea Cerioli ha dovuto dividerli. Anche Angela Melillo e Myrea Stabile si sono scontrate, l’ex pupa è stata accusata di riferire informazioni false ed è ...

