I figli che non vogliamo (Di lunedì 17 maggio 2021) "E allora, quando pensi di fare un figlio?”: la domanda a una giovane amica che ha superato i trent’anni, felicemente convivente e con un lavoro “quasi” sicuro viene spontanea. Sono evidentemente all’antica. La risposta, altrettanto immediata: “figli? Non ho alcuna intenzione di farne” e, poi, perché non ci siano equivoci, la precisazione: “Non sono nei miei programmi, in futuro, forse” non mi coglie impreparata. Hanno risposto così tutte le giovani donne cui ho avuto l’ardire di porre la questione. Quando ho partorito mia figlia avevo ventinove anni, in sala parto mi è quasi venuto un colpo quando ho sentito che qualcuno mi definiva “primipara attempata”. Ma lo ero certamente se tenevo conto che mia madre aveva avuto me a diciannove anni e mia nonna aveva partorito mia madre a diciotto. Adesso invece. Erano almeno dodici (le ho ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 17 maggio 2021) "E allora, quando pensi di fare uno?”: la domanda a una giovane amica che ha superato i trent’anni, felicemente convivente e con un lavoro “quasi” sicuro viene spontanea. Sono evidentemente all’antica. La risposta, altrettanto immediata: “? Non ho alcuna intenzione di farne” e, poi, perché non ci siano equivoci, la precisazione: “Non sono nei miei programmi, in futuro, forse” non mi coglie impreparata. Hanno risposto così tutte le giovani donne cui ho avuto l’ardire di porre la questione. Quando ho partorito miaa avevo ventinove anni, in sala parto mi è quasi venuto un colpo quando ho sentito che qualcuno mi definiva “primipara attempata”. Ma lo ero certamente se tenevo conto che mia madre aveva avuto me a diciannove anni e mia nonna aveva partorito mia madre a diciotto. Adesso invece. Erano almeno dodici (le ho ...

elenabonetti : Dobbiamo dare una prospettiva alle coppie che oggi hanno paura a investire sui figli. Dobbiamo pensare a gesti conc… - matteosalvinimi : La giustizia oggi dice che ho fatto il mio dovere da Ministro. Dedico questa decisione ai miei figli, agli italiani… - Pontifex_it : Una società che non accoglie la vita smette di vivere. I figli sono la speranza che fa rinascere un popolo!… - cirodemeo : @nebulosa_mente @InterIsMore @IvanVanoni Perché sono dei grandissimi figli di puttana .meglio che non parlo altrimenti mi danno del razzista - marscarretti : RT @amaricord: Non c'è cosa più schifosa che usare i bambini per giustificare la vostra omofobia. Quelli turbati dal bacio tra due donne ne… -

Ultime Notizie dalla rete : figli che Filippo Viscido, ex calciatore dell'Avellino si toglie la vita a 31 anni nel garage di casa Aveva 31 anni, lascia la moglie e due figli. Lo hanno trovato impiccato a una trave nel garage. ... Il ricordo dei tifosi dell'Avellino Non sono ancora chiare le cause che abbiano portato al suicidio di ...

Gli italiani e la corsa ai bonus: tutti i soldi che arrivano a maggio Nuove operazioni si intravedono all'orizzonte, anzi, a cominciare dal tanto atteso bonus figli , che dovrebbe rivoluzionare tutto ciò che per il settore è attualmente previsto . Bonus bebè e reddito ...

A chi somiglia un figlio? | Alessandro D'Avenia Corriere della Sera Gabry Ponte presto papà: "It's a girl" Gabry Ponte - che ha annunciato di aspettare la sua prima cicogna - ha svelato il sesso di quello che sarà il suo primo bebè.

Le frasi sulla lontananza dalla famiglia: ecco le più belle Quando siamo lontani da casa capita spesso di provare un forte senso di nostalgia per i nostri affetti. Queste sono le frasi e le citazioni dai grandi autori più ...

Aveva 31 anni, lascia la moglie e due. Lo hanno trovato impiccato a una trave nel garage. ... Il ricordo dei tifosi dell'Avellino Non sono ancora chiare le causeabbiano portato al suicidio di ...Nuove operazioni si intravedono all'orizzonte, anzi, a cominciare dal tanto atteso bonusdovrebbe rivoluzionare tutto ciòper il settore è attualmente previsto . Bonus bebè e reddito ...Gabry Ponte - che ha annunciato di aspettare la sua prima cicogna - ha svelato il sesso di quello che sarà il suo primo bebè.Quando siamo lontani da casa capita spesso di provare un forte senso di nostalgia per i nostri affetti. Queste sono le frasi e le citazioni dai grandi autori più ...