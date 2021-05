Giornata mondiale contro l’omofobia e la transfobia, DeMa: “DDLZAN subito” (Di lunedì 17 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoOggi a Napoli come in tutto il mondo si parla di transfobia e omofobia. Come ogni anno, il 17 di maggio infatti si celebra la Giornata mondiale contro questi due preconcetti. Solitamente la città partenopea è molto attiva in questo senso ma con le restrizioni del coronavirus ci saranno forti limitazioni. Queste però le parole del sindaco di Napoli Luigi de Magistris sulla propria pagina facebook: “Oggi è il 17 maggio e si celebra la Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia. Napoli ha sempre dimostrato di essere dalla parte giusta, quella dei diritti. È finito però il tempo delle manifestazioni, ora è il momento delle risposte VERE: #DDLZAN subito!” L'articolo ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 17 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoOggi a Napoli come in tutto il mondo si parla die omofobia. Come ogni anno, il 17 di maggio infatti si celebra laquesti due preconcetti. Solitamente la città partenopea è molto attiva in questo senso ma con le restrizioni del coronavirus ci saranno forti limitazioni. Queste però le parole del sindaco di Napoli Luigi de Magistris sulla propria pagina facebook: “Oggi è il 17 maggio e si celebra lainternazionale, la bifobia e la. Napoli ha sempre dimostrato di essere dalla parte giusta, quella dei diritti. È finito però il tempo delle manifestazioni, ora è il momento delle risposte VERE: #!” L'articolo ...

