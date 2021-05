Cremona, due giovani pusher in manette (Di lunedì 17 maggio 2021) Cremona, 17 maggio 2021 - Avevano i n auto sette etti di hascisc, per un valore sul mercato di circa 7mila euro. Sono due ventunenni residenti a Cremona, le persone che sono state arrestate nel ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 17 maggio 2021), 17 maggio 2021 - Avevano i n auto sette etti di hascisc, per un valore sul mercato di circa 7mila euro. Sono due ventunenni residenti a, le persone che sono state arrestate nel ...

Ultime Notizie dalla rete : Cremona due Cremona, due giovani pusher in manette Cremona, 17 maggio 2021 - Avevano i n auto sette etti di hascisc, per un valore sul mercato di circa 7mila euro. Sono due ventunenni residenti a Cremona, le persone che sono state arrestate nel pomeriggio di sabato a Cappella Cantone, lungo la ex SS415. In manette sono finiti S. J. di Cremona, celibe, operaio ed ...

Team Beltrami: due piazzamenti in top - 10 per Peschi ...oggi si è piazzato all'ottavo posto nel 38° Trofeo Sportivi Sestesi a Sesto ed Uniti (Cremona), gare Nazionali per Elite e Under 23 che si sono entrambe concluse in [?] L'articolo Team Beltrami: due ...

Tea Reteluce si aggiudica due importanti contratti Consip del valore di oltre 20 milioni di euro per la gestione di reti di illuminazione pubblica MANTOVA, 17 mag. – Tea Reteluce, la Società del Gruppo Tea attiva nel settore della pubblica illuminazione, si è aggiudicata due contratti per un valore di oltre 20 milioni di euro per la gestione e l ...

