Covid, news. Bollettino: 3.455 casi e 140 morti. Draghi propone coprifuoco dalle 23. LIVE (Di lunedì 17 maggio 2021) I dati del ministero della Salute registrano un tasso di positività al 2,9%. Calano terapie intensive (-110) e terapie intesive (-25). Finita la cabina di regia: la restrizione notturna si sposterebbe in avanti di un'ora per poi sparire del tutto dal 21 giugno. Dall'inizio del prossimo mese dovrebbero aprire i ristoranti anche al chiuso fino alle 18

