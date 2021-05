Cittadella-Monza, Brocchi: “3-0 difficile da spiegare, adesso dobbiamo fare una cosa” (Di lunedì 17 maggio 2021) Per il ritorno dovremmo essere lucidi e credere nella rimonta.Così Christian Brocchi, tecnico del Monza intervenuto in seguito al cocente insuccesso maturato nell'andata della prima semifinale playoff di Serie B contro il Cittadella. Un 3-0 che non lascia spazio ad analisi, con la tripletta siglata da Baldini che - con ogni probabilità - permetterà ai veneti di accedere alla finale.VIDEO Monza, Brocchi sull’aggressione alla figlia di Grassadonia: “Un gesto folle! E’ capitato anche ai miei figli” Tuttavia, secondo Brocchi c'è ancora un significativo margine per rimontare un risultato che, al netto delle prestazioni, sembrerebbe non lasciare spazio ad alcuna replica. Intervenuto nel post gara, l'allenatore dei brianzoli ha analizzato con franchezza e lucidità la gara, spiegando alla ... Leggi su mediagol (Di lunedì 17 maggio 2021) Per il ritorno dovremmo essere lucidi e credere nella rimonta.Così Christian, tecnico delintervenuto in seguito al cocente insuccesso maturato nell'andata della prima semifinale playoff di Serie B contro il. Un 3-0 che non lascia spazio ad analisi, con la tripletta siglata da Baldini che - con ogni probabilità - permetterà ai veneti di accedere alla finale.VIDEOsull’aggressione alla figlia di Grassadonia: “Un gesto folle! E’ capitato anche ai miei figli” Tuttavia, secondoc'è ancora un significativo margine per rimontare un risultato che, al netto delle prestazioni, sembrerebbe non lasciare spazio ad alcuna replica. Intervenuto nel post gara, l'allenatore dei brianzoli ha analizzato con franchezza e lucidità la gara, spiegando alla ...

pisto_gol : Il Cittadella domina e batte 3:0 il Monza nell’andata della semi-finale play-off di serie B con una tripletta di En… - Gazzetta_it : Gol! Cittadella - AC Monza 2-0, rete di Baldini E. (CIT) - DAZN_IT : L’asso nella manica di mister Brocchi ?? Balotelli vuole lasciare il segno anche nei playoff ??? Cittadella-Monza, s… - chiarandreella : RT @marifcinter: Monza travolto dal Cittadella 3-0, il sogno Serie A è quasi sfumato. Tripletta di Enrico Baldini. Faceva parte della Prima… - Vitoodr : RT @VaneJuice: Minuti in cui dovevamo fare un gol senza riuscirci vs Cittadella: dal 47' in poi vs Monza: dal 41' vs Reggina: dal 27' vs E… -