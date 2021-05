Bill Gates, Microsoft e la ‘scappatella’: il retroscena del WSJ (Di lunedì 17 maggio 2021) Bill Gates, Microsoft e la ‘scappatella’. E’ il quadro che delinea il Wall Street Journal accendendo i riflettori sul magnate, ‘fresco’ di divorzio dalla moglie Belinda. Il consiglio d’amministrazione di Microsoft chiese a Gates di lasciare il board nel 2020 dopo che venne a conoscenza della relazione sentimentale che il miliardario aveva avuto con una dipendente della società da lui fondata. Il Wall Street Journal cita fonti informate secondo le quali il consiglio aveva incaricato, alla fine del 2019, uno studio legale di indagare le accuse fatte da una dipendente che affermava di aver avuto una relazione, durata anni, con il fondatore della compagnia. Durante l’inchiesta, alcuni membri del Consiglio stabilirono che non era più opportuno che Gates continuasse a ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 17 maggio 2021)e la. E’ il quadro che delinea il Wall Street Journal accendendo i riflettori sul magnate, ‘fresco’ di divorzio dalla moglie Belinda. Il consiglio d’amministrazione dichiese adi lasciare il board nel 2020 dopo che venne a conoscenza della relazione sentimentale che il miliardario aveva avuto con una dipendente della società da lui fondata. Il Wall Street Journal cita fonti informate secondo le quali il consiglio aveva incaricato, alla fine del 2019, uno studio legale di indagare le accuse fatte da una dipendente che affermava di aver avuto una relazione, durata anni, con il fondatore della compagnia. Durante l’inchiesta, alcuni membri del Consiglio stabilirono che non era più opportuno checontinuasse a ...

