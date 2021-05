Autostrade | l’ultima vergogna | i manager Aspi si alzano lo stipendio

Leggi su ilparagone

(Di lunedì 17 maggio 2021) Sotto gli occhi volutamente chiusi di un Movimento Cinque Stelle che un tempo invocava la revoca delle concessioni alla famiglia Benetton salvo poi invertire completamente la rotta, succede che idiper l’Italia si aumentino lo, come niente fosse. Spaventati dall’ipotesi che la cessione alla cordata guidata da Cassa Depositi e Prestiti possa mettere in pericolo il proprio futuro. E quindi decisi a massimizzare i guadagni prima, eventualmente, di levare le tende. Il 10 maggio 2021 è così andato in scena un consiglio d’amministrazione che ha deliberato un salto in avanti nei compensi per tutti i top, nel silenzio della politica. Ecco allora, per esempio, che l’amministratore delegato Roberto Tomasi ha visto il suo compenso salire da 635 mila euro a 750 mila l’anno, con un aumento ...