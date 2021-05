ATP Ginevra 2021, Salvatore Caruso cede a Tennys Sandgren nel primo turno sulla terra rossa svizzera (Di lunedì 17 maggio 2021) Non arrivano buone notizie dalla svizzera per quanto concerne i colori azzurri. Salvatore Caruso (n.81 ATP), infatti, è stato sconfitto nel primo turno del torneo di Ginevra per 6-3 6-4 dall’americano Tennys Sandgren (n.67 del mondo). Il siciliano non si è espresso al meglio sulla terra rossa svizzera, nella competizione che vedrà il ritorno di Roger Federer, e deve quindi incassare una nuova battuta d’arresto di un 2021 con poche luci finora. Nel primo set l’avvio è subito problematico per l’azzurro: indietro di un break (secondo game) e costretto a inseguire sul 0-3. Il nostro portacolori ha un sussulto nel settimo game quando strappa il servizio ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 maggio 2021) Non arrivano buone notizie dallaper quanto concerne i colori azzurri.(n.81 ATP), infatti, è stato sconfitto neldel torneo diper 6-3 6-4 dall’americano(n.67 del mondo). Il siciliano non si è espresso al meglio, nella competizione che vedrà il ritorno di Roger Federer, e deve quindi incassare una nuova battuta d’arresto di uncon poche luci finora. Nelset l’avvio è subito problematico per l’azzurro: indietro di un break (secondo game) e costretto a inseguire sul 0-3. Il nostro portacolori ha un sussulto nel settimo game quando strappa il servizio ...

