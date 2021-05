Anticipazioni di “Report” | cosa vedremo stasera | da «Terra Felix» a «Gli autogrill dei segreti»

Leggi su urbanpost

(Di lunedì 17 maggio 2021)della puntata in onda lunedì 17 maggio 2021. Prosegue il nuovo ciclo di appuntamenti del programma di Rai 3 che ha fatto la storia nell’ambito del giornalismo investigativo in tv. Sigrifido Ranucci con la sua squadra porta avanti nuove importanti inchieste raccontando quello che in Italia non va, ciò che ancora non funziona e che potrebbe essere migliorato. Scopriamo insiemeoggi in prima serata. leggi anche l’articolo —> Media sondaggi Termometro Politico: il Movimento 5 Stelle perde terreno «della puntata del 17 maggio 2021:della puntata di lunedì ...