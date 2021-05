Xbox compie 20 anni: tante iniziative virtuali in arrivo! (Di domenica 16 maggio 2021) Tramite comunicato stampa, la divisione Xbox ha svelato alcune delle iniziative virtuali in arrivo per festeggiare i 20 anni dell’azienda: scopriamo insieme che cosa ha in serbo per noi Microsoft Xbox sta attualmente competendo, su un mercato ancora non floridissimo di console, con le sue nuove macchine di nuova generazione, Series X e Series S, contro una fortissima Sony PlayStation 5 che ha dal canto suo un grosso affiatamento da parte dei fan. La casa di Redmond, invece, riesce a sfoggiare un Xbox Game Pass più che ricco e appetibile, puntando tutto quel che può sui servizi, piuttosto che sulla macchina in sé. Certo, la recente acquisizione di Zenimax (gruppo Bethesda) fa comunque pensare che Microsoft abbia ampiamente capito l’importanza di avere un parco titoli proprietario. ... Leggi su tuttotek (Di domenica 16 maggio 2021) Tramite comunicato stampa, la divisioneha svelato alcune dellein arrivo per festeggiare i 20dell’azienda: scopriamo insieme che cosa ha in serbo per noi Microsoftsta attualmente competendo, su un mercato ancora non floridissimo di console, con le sue nuove macchine di nuova generazione, Series X e Series S, contro una fortissima Sony PlayStation 5 che ha dal canto suo un grosso affiatamento da parte dei fan. La casa di Redmond, invece, riesce a sfoggiare unGame Pass più che ricco e appetibile, puntando tutto quel che può sui servizi, piuttosto che sulla macchina in sé. Certo, la recente acquisizione di Zenimax (gruppo Bethesda) fa comunque pensare che Microsoft abbia ampiamente capito l’importanza di avere un parco titoli proprietario. ...

