Superbonus 110, Santangelo: 'Primi passi in vista della proroga al 2023' (Di domenica 16 maggio 2021) 'Con il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, sul fondo complementare al PNRR è ufficiale la proroga del Superbonus al 31 dicembre 2023 per gli ex - IACP e viene superato il requisito del 60% dei lavori per i condomini e IACP' ... Leggi su tp24 (Di domenica 16 maggio 2021) 'Con il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, sul fondo complementare al PNRR è ufficiale ladelal 31 dicembreper gli ex - IACP e viene superato il requisito del 60% dei lavori per i condomini e IACP' ...

Ultime Notizie dalla rete : Superbonus 110 Superbonus 110, Santangelo: 'Primi passi in vista della proroga al 2023' ... invece, cade la necessità finora prevista di avere effettuato almeno il 60% dei lavori entro il giugno del 2022, e quindi sarà possibile accedere al Superbonus senza limitazioni fino al 31 dicembre ...

Superbonus a valanga, 3.200 richieste per opere da 200 milioni PADOVA - 'Solo nel mese di aprile abbiamo ricevuto 724 accessi agli atti per pratiche che riguardano il superbonus edilizio del 110 per cento. Con le nuove 10 assunzioni in Comune parte del personale ha rinforzato i nostri uffici e stiamo smaltendo gli arretrati. Ma questa è un'onda anomala'. L'...

