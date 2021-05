Roma, 31enne precipita da Ponte Garibaldi mentre si scattava un selfie. È grave (Di domenica 16 maggio 2021) grave incidente a Roma, ragazzo di 31 anni precipita da Ponte Garibaldi mentre si scattava un selfie. È ricoverato in gravi condizioni il ragazzo di 31 anno precipitato da Ponte Garibaldi, a Roma, mentre si scattava un selfie con il suo cellulare. Il ragazzo è stato ricoverato in ospedale per essere sottoposto ad un intervento chirurgico. Sul caso indaga la Polizia. Roma, 31enne precipita da Ponte Garibaldi mentre si scattava un selfie L’incidente è avvenuto nella serata del 15 maggio. Il ... Leggi su newsmondo (Di domenica 16 maggio 2021)incidente a, ragazzo di 31 annidasiun. È ricoverato in gravi condizioni il ragazzo di 31 annoto da, asiuncon il suo cellulare. Il ragazzo è stato ricoverato in ospedale per essere sottoposto ad un intervento chirurgico. Sul caso indaga la Polizia.dasiunL’incidente è avvenuto nella serata del 15 maggio. Il ...

