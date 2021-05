(Di domenica 16 maggio 2021) E’to di, un giovanissimo di soli 16 anni. Senza cellulare e solo con delle ciabatte, si è allontanato dalla propria abitazione senza lasciare traccia. Ora i genitori sono disperati.sui social Da poche ore gira un appello sui social per: “Buongiorno, siamo due genitori disperati. Ieri nostro figlioto dida Acilia e possiamo (solo) presumere che si aggiri in zona Tor Bella Monaca, in quanto è sempre stato attratto da questo quartiere. Èto disenza cellulare, senza scarpe ma solo con un paio di ciabatte da piscina (forse dei fantasmini bianchi ai piedi), senza soldi e senza documenti. Indossa un paio di jeans blu ...

Advertising

CorriereCitta : Roma, 16enne scappa di casa: l’appello per ritrovare Emanuele -

Ultime Notizie dalla rete : Roma 16enne

RomaToday

Ad intercettare i due ragazzini, unromano ed un 20enne di origine cubana, sono stati i poliziotti del commissariato Villa Glori.Orgoglio sportivo del territorio, ilGiorgio Mango di Atena Lucana è tra i giovani nuotatori più promettenti a livello nazionale. ...per le gare in vasca corta (25 m) e ad agosto ain vasca ...PORTO TOLLE Non ce l’ha fatta Linda Marangon, adolescente di Scardovari, colpita una settimana fa da un aneurisma cerebrale e morta a Roma, dove si sperava che un intervento le avrebbe ...«Correte sparano», è una delle chiamate arrivate al 112 ieri mattina. E così gli agenti sono intervenuti presso il parco in Largo Fausta Labia per la segnalazione di ...