Quella tra Israele e Palestina non è più (da tempo) una guerra: è un massacro legalizzato (Di domenica 16 maggio 2021) In molti mi chiedono cosa ne penso di Israele e Palestina, come se la mia opinione contasse qualcosa o avesse la minima rilevanza su un tema così complesso e drammatico. Come se si potesse esprimere un giudizio in poche righe senza sentirsi l’istante dopo in colpa per la quantità di strati di complessità che fatalmente si perdono. Al tempo stesso, però, non è giusto svicolare, ignorare la tragedia in atto, cavarsela con un comodo e pavido silenzio. E allora metto lì due pillole, due o tre cose che penso in ordine sparso, senza la pretesa che siano giuste, assolute, né la minima illusione che possano esaurire l’argomento. La prima è di natura storica: se siamo arrivati sino a questo punto non è in seguito a una qualche congiunzione astrale. I responsabili hanno nomi e cognomi, abbiamo date, documenti, dichiarazioni, prove. E, quando ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 16 maggio 2021) In molti mi chiedono cosa ne penso di, come se la mia opinione contasse qualcosa o avesse la minima rilevanza su un tema così complesso e drammatico. Come se si potesse esprimere un giudizio in poche righe senza sentirsi l’istante dopo in colpa per la quantità di strati di complessità che fatalmente si perdono. Alstesso, però, non è giusto svicolare, ignorare la tragedia in atto, cavarsela con un comodo e pavido silenzio. E allora metto lì due pillole, due o tre cose che penso in ordine sparso, senza la pretesa che siano giuste, assolute, né la minima illusione che possano esaurire l’argomento. La prima è di natura storica: se siamo arrivati sino a questo punto non è in seguito a una qualche congiunzione astrale. I responsabili hanno nomi e cognomi, abbiamo date, documenti, dichiarazioni, prove. E, quando ...

