MotoGP su TV8 | GP Francia 2021 | orari | programma in chiaro | diretta e differita gara

(Di domenica 16 maggio 2021) Oggi, domenica 16 maggio, ammireremo il Gran Premio di, atto quinto del Motomondiale. I piloti si sfideranno sul Bugatti Circuit di Le Mans, pista che sovente è vittima dei capricci del meteo. Infatti da queste parti la pioggia è piuttosto frequente e non si esclude che anche quest’oggi possa mandare a carte quarantotto i valori in campo. Inc’è grande attesa attorno a Pecco Bagnaia che, pur senza aver ancora vinto una, comanda la classifica iridaata. Il ventiquattrenne della Ducati vanta 66 punti in campionato, due in più dell’idolo di casa Fabio Quartararo, reduce dall’operazione per risolvere i problemi fisici al braccio destro costatigli il successo in Spagna. Leggermente più staccati tutti gli altri centauri, ma siamo solo a inizio stagione e quindi, per i vari Maverick Viñales e Joan Mir, ...