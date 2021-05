LORELLA CUCCARINI E LA RINASCITA CON AMICI: “GRAZIE MARIA, PER QUESTO REGALO E PER…” (Di domenica 16 maggio 2021) Della stagione d’oro di MARIA De Filippi, degli ascolti, dei record e dei picchi di AMICI ne abbiamo già parlato. Chiudiamo il sipario sull’edizione 2021 del talent di Canale 5 parlando di una vincitrice morale. Parliamo di LORELLA CUCCARINI che ha ritrovato il progetto giusto, a cui ha dato tanto, ricevendo tanto in affetto, soddisfazioni, nuovi stimoli ed energie per la sua straordinaria carriera iniziata nei grandi varietà Rai. Come non ricordare i Fantastico con Pippo Baudo che fermavano l’Italia nei luccicanti anni ’80? E di nuovo al sabato sera, di nuovo con grandi ascolti e altrettanti consensi. LORELLA è tornata agli show nel ruolo inedito di professoressa. La gioia è tanta e giustamente l’ha condivisa nei social con il suo pubblico. Mi sono buttata con entusiasmo e gioia in questa nuova ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 16 maggio 2021) Della stagione d’oro diDe Filippi, degli ascolti, dei record e dei picchi dine abbiamo già parlato. Chiudiamo il sipario sull’edizione 2021 del talent di Canale 5 parlando di una vincitrice morale. Parliamo diche ha ritrovato il progetto giusto, a cui ha dato tanto, ricevendo tanto in affetto, soddisfazioni, nuovi stimoli ed energie per la sua straordinaria carriera iniziata nei grandi varietà Rai. Come non ricordare i Fantastico con Pippo Baudo che fermavano l’Italia nei luccicanti anni ’80? E di nuovo al sabato sera, di nuovo con grandi ascolti e altrettanti consensi.è tornata agli show nel ruolo inedito di professoressa. La gioia è tanta e giustamente l’ha condivisa nei social con il suo pubblico. Mi sono buttata con entusiasmo e gioia in questa nuova ...

Advertising

CrescenzoFilo : RT @bubinoblog: LORELLA CUCCARINI E LA RINASCITA CON AMICI: 'GRAZIE MARIA, PER QUESTO REGALO E PER...' - bubinoblog : LORELLA CUCCARINI E LA RINASCITA CON AMICI: 'GRAZIE MARIA, PER QUESTO REGALO E PER...' - PasqualeMarro : #LorellaCuccarini e #DeMartino senza precedenti, mai visti così - TancrediStan : RT @dayanesupporter: rivalutando lorella cuccarini nelle ultime due settimane - ombrello_giallo : RT @dayanesupporter: rivalutando lorella cuccarini nelle ultime due settimane -