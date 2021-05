LIVE Ginnastica artistica, Finale Scudetto in DIRETTA: Giorgia Villa e Alice D’Amato in spolvero olimpico (Di domenica 16 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.53 La nona rotazione ci propone ancora parallele per le donne, uomini agli anelli. Siamo in ritardo sulla tabella di marcia, dopo una prima parte di gara impeccabile in termini tempistici. 18.52 Brixia Brescia e Pro Patria Bustese sono a un passo dallo Scudetto, potrebbero già festeggiare nella prossima rotazione. 18.51 CLASSIFICA DOPO OTTO ROTAZIONI. Femminile: Brixia Brescia 22, Civitavecchia 15, Bollate 11. Maschile: Bustese 21, Macerata 15, Ancona 12. 18.49 STUPENDAAAAAAAAAA! 14.700 per Giorgia Villa alle parallele. Esercizio pennellato con 5.7 di D Score, 3 decimi di bonus, 8.7 di esecuzione. 18.48 Ludovico Edalli riesce a vincere al cavallo nononostante un errore, la Pro Patria Bustese incamera tre punti e si avvicina allo Scudetto. ... Leggi su oasport (Di domenica 16 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.53 La nona rotazione ci propone ancora parallele per le donne, uomini agli anelli. Siamo in ritardo sulla tabella di marcia, dopo una prima parte di gara impeccabile in termini tempistici. 18.52 Brixia Brescia e Pro Patria Bustese sono a un passo dallo, potrebbero già festeggiare nella prossima rotazione. 18.51 CLASSIFICA DOPO OTTO ROTAZIONI. Femminile: Brixia Brescia 22, Civitavecchia 15, Bollate 11. Maschile: Bustese 21, Macerata 15, Ancona 12. 18.49 STUPENDAAAAAAAAAA! 14.700 peralle parallele. Esercizio pennellato con 5.7 di D Score, 3 decimi di bonus, 8.7 di esecuzione. 18.48 Ludovico Edalli riesce a vincere al cavallo nononostante un errore, la Pro Patria Bustese incamera tre punti e si avvicina allo. ...

