Le pagelle del Crotone – Festa salva tutto, Simy è letale (Di domenica 16 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Un Crotone in dieci per settanta minuti strappa con le unghie un pari a Benevento grazie al gol di Simy al 93?. Le pagelle dei rossoblu: Festa 7: Due interventi sull’uno a zero, uno nel finale che salva il risultato. Su questo pareggio ci sono le sue mani. Magallan 5,5: Incerto nella giocata e in balia di Insigne, che lo costringe all’ammonizione. Marrone 5: Lapadula gli causa più di un grattacapo, Cosmi lo cambia a fine primo tempo e la scelta si rivela giusta. (1’st Pereira 6,5: Le sue avanzate sulla destra sono sempre insidiose. Nel finale serve l’assist che porta all’1-1). Golemic 4,5: L’entrataccia su Lapadula gli costa il rosso diretto per fallo da ultimo uomo dopo soli 24 minuti. Djidji 6: Tiene sulla corsia sinistra, si rivela prezioso anche nelle ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 16 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Unin dieci per settanta minuti strappa con le unghie un pari a Benevento grazie al gol dial 93?. Ledei rossoblu:7: Due interventi sull’uno a zero, uno nel finale cheil risultato. Su questo pareggio ci sono le sue mani. Magallan 5,5: Incerto nella giocata e in balia di Insigne, che lo costringe all’ammonizione. Marrone 5: Lapadula gli causa più di un grattacapo, Cosmi lo cambia a fine primo tempo e la scelta si rivela giusta. (1’st Pereira 6,5: Le sue avanzate sulla destra sono sempre insidiose. Nel finale serve l’assist che porta all’1-1). Golemic 4,5: L’entrataccia su Lapadula gli costa il rosso diretto per fallo da ultimo uomo dopo soli 24 minuti. Djidji 6: Tiene sulla corsia sinistra, si rivela prezioso anche nelle ...

Advertising

anteprima24 : ** Le #Pagelle del #Crotone - Festa salva tutto, Simy è letale ** - armandoluongo10 : RT @napolista: A Firenze la sconfitta del populismo. Stavolta la Ciorta ha voluto bene al Capitano. Da un anno non si soffriva così, emozio… - anteprima24 : ** Le #Pagelle del ##Benevento - Il finale shock ha tanti responsabili ** - napolista : A Firenze la sconfitta del populismo. Stavolta la Ciorta ha voluto bene al Capitano. Da un anno non si soffriva cos… - Fantacalcio : #BeneventoCrotone 1-1: cronaca, tabellino e (a breve) voti ufficiali, assist e pagelle per il #Fantacalcio -