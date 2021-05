Israele, la fuga e la ricerca di un rifugio mentre le sirene suonano per i razzi in arrivo – Video (Di domenica 16 maggio 2021) Le persone corrono per mettersi al riparo mentre le sirene suonano l’allarme per via di un razzo in arrivo sparato dalla Striscia di Gaza, a Tel Aviv. Nella notte sono proseguiti gli scontri tra Israele e Hamas. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 16 maggio 2021) Le persone corrono per mettersi al riparolel’allarme per via di un razzo insparato dalla Striscia di Gaza, a Tel Aviv. Nella notte sono proseguiti gli scontri trae Hamas. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

ilfattovideo : Israele, la fuga e la ricerca di un rifugio mentre le sirene suonano per i razzi in arrivo – Video - Frances47226166 : RT @FrancoRomanini1: Per il corrispondente RAI in Israele un rilevante problema è stata la fuga dei bagnanti spaventati dalle spiagge di Te… - LucianoBonazzi : Israele, popolazione in fuga dai razzi di Hamas - LobbaLuisa : RT @FrancoRomanini1: Per il corrispondente RAI in Israele un rilevante problema è stata la fuga dei bagnanti spaventati dalle spiagge di Te… - Rosyfree74 : RT @FrancoRomanini1: Per il corrispondente RAI in Israele un rilevante problema è stata la fuga dei bagnanti spaventati dalle spiagge di Te… -