Giulia vince Amici 2021 | la finalissima con Sangiovanni

Leggi su optimagazine

(Di domenica 16 maggio 2021)e trionfa su, secondo classificato dell’edizione e vincitore della categoria canto. Dopo laa due didi Maria De Filippi, in seguito all’annuncio della vittoria diStabile, ancheha ricevuto una coppa. La finale a 5 concorrenti didi Maria De Filippi ha visto gareggiare 3 cantanti e 2 ballerini. Per la categoria del ballo sono arrivato in finaleed Alessandro; per il canto i finalisti erano, Deddy ed Aka7even. Due sfide differenti, dunque, una per categoria, per stabilire i superfinalisti didi Maria De Filippi. A ...