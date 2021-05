Elisabetta Gregoraci e Stefano Coletti: è solo un’amicizia? (Di domenica 16 maggio 2021) Una domanda che al momento non trova conferma: la showgirl e il pilota sarebbe qualcosa di più di semplici amici? Elisabetta Gregoraci e Stefano Coletti sono solo amici o c’è qualcosa di più tra il pilota e la showgirl calabrese? Una domanda che nasce spontanea dopo le foto pubblicate da Chi che li ritrae insieme, macchina con targa dedicata a lei compresa. Per parlare del loro rapporto, dobbiamo tornare indietro di qualche mese, ovvero a novembre. In quel periodo Elisabetta Gregoraci era ancora una concorrente del Grande Fratello Vip 5. Ed è proprio nello stesso periodo che mentre la showgirl aveva instaurato un bel rapporto, un’amicizia speciale con Pierpaolo Pretelli, si vociferava della presenza di un altro uomo nella vita di ... Leggi su 361magazine (Di domenica 16 maggio 2021) Una domanda che al momento non trova conferma: la showgirl e il pilota sarebbe qualcosa di più di semplici amici?sonoamici o c’è qualcosa di più tra il pilota e la showgirl calabrese? Una domanda che nasce spontanea dopo le foto pubblicate da Chi che li ritrae insieme, macchina con targa dedicata a lei compresa. Per parlare del loro rapporto, dobbiamo tornare indietro di qualche mese, ovvero a novembre. In quel periodoera ancora una concorrente del Grande Fratello Vip 5. Ed è proprio nello stesso periodo che mentre la showgirl aveva instaurato un bel rapporto,speciale con Pierpaolo Pretelli, si vociferava della presenza di un altro uomo nella vita di ...

andreastoolbox : Stefano Coletti esce allo scoperto con Elisabetta Gregoraci, tatuaggio e targa finirono al GF Vip - eliseiunicaa : RT @paranoia_irom: Il rancore e l'astio che provate contro Elisabetta Gregoraci non è normale. Fatevi una tisana, prendete un gaviscon, sc… - concy81498476 : ...ieri sono uscite foto con cole “che penso che tutto uno scherzo” #gregorelli e il web si è scatenato con artic… - ValeFe7 : RT @paranoia_irom: Il rancore e l'astio che provate contro Elisabetta Gregoraci non è normale. Fatevi una tisana, prendete un gaviscon, sc… - Giuls8989 : @piacerePRELEMI @miiannoio Sapeva tutto eppure ha continuato per la sua strada perché la storiella con la Gregoraci… -