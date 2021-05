COVID | un decesso e una dimissione al “Moscati” di Avellino | il punto sui ricoveri

Leggi su anteprima24

(Di domenica 16 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ deceduto questa mattina, nella terapia intensiva delHospital dell’Azienda, un paziente di 74 anni di Cervinara, ricoverato dal 3 maggio e in terapia intensiva dall’11. Nella giornata di ieri è stato dimesso un paziente di Sirignano, ricoverato in Medicina d’Urgenza. Nelle areedell’Aziendarisultano al momento ricoverati 55 pazienti: 5 in terapia intensiva, 20 nelle aree verde e gialla delHospital, 5 nell’Unità operativa di Medicina d’Urgenza, 5 nell’Unità operativa di Malattie Infettive e 20 nel plesso ospedaliero di Solofra. L'articolo proviene da Anteprima24.it.