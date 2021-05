Come avere successo negli affari, i 5 consigli di Larry Page, fondatore di Google (Di domenica 16 maggio 2021) Larry Page ha fondato Google insieme a Sergey Brin più di 20 anni fa e dopo il suo successo attualmente i due sono al sesto posto nella lista degli uomini più ricchi del mondo. Quello che era iniziato Come un semplice motore di ricerca è ora una delle più grandi aziende tecnologiche del mondo (sotto il nome di Alphabet), e tutto è iniziato con un sogno in una stanza del college. Ne deriva che, senza dubbio, possiamo imparare alcune lezioni da Larry Page, ex studente della Stanford University che durante la sua carriera ha offerto spesso consigli ad altri giovani imprenditori. L'uomo ha una visione ben precisa del business riassumibile in questi punti: Non hai bisogno di troppe persone per iniziare Secondo Larry ... Leggi su gqitalia (Di domenica 16 maggio 2021)ha fondatoinsieme a Sergey Brin più di 20 anni fa e dopo il suoattualmente i due sono al sesto posto nella lista degli uomini più ricchi del mondo. Quello che era iniziatoun semplice motore di ricerca è ora una delle più grandi aziende tecnologiche del mondo (sotto il nome di Alphabet), e tutto è iniziato con un sogno in una stanza del college. Ne deriva che, senza dubbio, possiamo imparare alcune lezioni da, ex studente della Stanford University che durante la sua carriera ha offerto spessoad altri giovani imprenditori. L'uomo ha una visione ben precisa del business riassumibile in questi punti: Non hai bisogno di troppe persone per iniziare Secondo...

Advertising

Mov5Stelle : Sostenere il Governo Draghi non significa che una forza politica di maggioranza addirittura relativa come il MoVime… - FrancescoLollo1 : #Tg2: Mesi e mesi di chiusure indiscriminate hanno causato danni per miliardi all’economia italiana, alle famiglie,… - Palazzo_Chigi : #SGDN, Draghi: La questione demografica, come quella climatica e quella delle diseguaglianze, è essenziale per la n… - gaiatomlinson28 : RT @tomIinsonheart: avere louis come fav significa —> non si hanno contenuti per mesi —> ogni tot torna su twitter e rimane un pochino atti… - CasabonaCarlo : @matteosalvinimi non vuole attuare la riforma del fisco e della giustizia. Gli chiedo dunque, come faremo ad avere… -

Ultime Notizie dalla rete : Come avere Guerra Indiana/ Su Rete 4 il film con Keith Larsen (oggi, 16 maggio 2021) ...All'interno del cast del film ci sono attori che erano molto conosciuti al tempo delle riprese come ... Questa donna è davvero bellissima e Rogers si interroga se sia possibile avere un futuro con lei. ...

I gioielli di Marina Ripa di Meana all'asta, il figlio Andrea: 'Svenduti, Lucrezia vuole cancellarne il ricordo' ... escluso dall'eredità perché " Lucrezia non era d'accordo ", dichiara comunque di avere " diritto a ... Con questa asta Lucrezia vuole semplicemente cancellare il ricordo di Marina, come non fosse mai ...

Brello l'app per Instagram, come avere l'abbonamento a vita • Melamorsicata Melamorsicata.it ...All'interno del cast del film ci sono attori che erano molto conosciuti al tempo delle riprese... Questa donna è davvero bellissima e Rogers si interroga se sia possibileun futuro con lei. ...... escluso dall'eredità perché " Lucrezia non era d'accordo ", dichiara comunque di" diritto a ... Con questa asta Lucrezia vuole semplicemente cancellare il ricordo di Marina,non fosse mai ...