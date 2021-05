Campania | 919 positivi e tasso al 4 | 2% | cala ancora la pressione ospedaliera

Advertising

dariocurcio5 : Bollettino giornaliero nuovi casi #Covid in #Campania Nuovi positivi 919 Sintomatici 253 Deceduti 11 Tamponi moleco… - napolista : I tamponi sono 15.653. Altri 11 i deceduti. I guariti sono 1424. Ieri i posti letto occupati in terapia intensiva e… -

Ultime Notizie dalla rete : Campania 919

Regione Campania

Le vaccinazioni Insono stati vaccinati, al 15 maggio, 2.405.007 cittadini. Le prime dosi ...46% (36.488); gli over 80 al 100% (373.747); gli over 80 non deambulanti al 74,59% (59.); gli ...Sono 1.110 i nuovi contagi da Covid in, di cui 387 sintomatici, su 18.701 test ... Continua la discesa del numero dei ricoverati : quelli in regime ordinario sono passati daa ...Otto i decessi e 1.431 i guariti di giornata. Per le vaccinazioni si avvicina la quota di due milioni e mezzo di dosi somministrate ...Si piazza sesta in Italia, la Sicilia, per numero di contagi: 607, mentre soltanto ieri si trovava appena dietro la Campania. Cala di un punto, sempre rispetto a ieri, il tasso tra tamponi e positivi, ...