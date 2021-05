Bariano | si ribalta con l’auto in un fosso | salvato dai vigili del fuoco

(Di domenica 16 maggio 2021) Idelvolontari del distaccamento di Romano di Lombardia sono intervenuti nella prima mattinata di domenica 16 maggio a, lungo la provinciale 130 nella zona del casello Brebemi. Un uomo di 28 anni, dopo aver perso il controllo della sua auto, è finito in unndosi: è successo attorno alle 6 ed è stato immediato l’intervento anche della Croce Rossa di Treviglio e dei carabinieri della stazione di Urgnano. Per il ragazzo, originario di Brugherio, nulla di grave: dopo le prime cure prestate sul posto è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Treviglio.

