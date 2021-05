Atletica, è morto Alessandro Talotti a 40 anni (Di domenica 16 maggio 2021) Il mondo dello sport italiano è in lutto. All'età di soli 40 anni è morto l'ex campione di salto in alto Alessandro Talotti, sconfitto da un tumore. Lascia la compagna, la pattinatrice Silvia Stibilj, ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 16 maggio 2021) Il mondo dello sport italiano è in lutto. All'età di soli 40l'ex campione di salto in alto, sconfitto da un tumore. Lascia la compagna, la pattinatrice Silvia Stibilj, ...

