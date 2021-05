Viabilità Roma Regione Lazio del 15-05-2021 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 15 maggio 2021)15 MAGGIOORE 09.20 – FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACIRCONE REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO REGIONALE SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA POMEZIA IN DIREZIONE APRILIA. STRADA RIAPERTA AL TRAFFICO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. AL MOMENTO SI TRANSITA SOLO SULLA CORSIA DI SORPASSO IN DIREZIONE LATINA SULLA FLAMINIA CODE PER INCIDENTE TRA CASTEL NUOVO DI PORTO E RIANO NELLE DUE DIREZIONI PER IL TRASPORTO PUBBLICO PER LAVORI, IL SERVIZIO DELLA FERROVIA REGIONALE-CIVITACASTELLANA-VITERBO DALLE ORE 16 DI OGGI E SINO AL TERMINE DEL SERVIZIO DI DOMANI, LA CIRCONE NELLA TRATTA MONTEBELLO-CATALANO E VICEVERSA SARÀ SOSPESA E I TRENI SARANNO ...