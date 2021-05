Verissimo, ospite Serena Marchese di Amici: “Ho acquisito tanta sicurezza” (Di sabato 15 maggio 2021) Serena Marchese DA Amici A Verissimo La ex concorrente di Amici 20, Serena Marchese, è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo e ha raccontato di sé e della sua esperienza. LEGGI ANCHE Verissimo, SILVIA TOFFANIN APRE LA PUNTATA CON UNA POLEMICA: LEA T ATTACCA IL PROGRAMMA IL PERCORSO AD Amici Serena Marchese, vent’anni e siracusana, è stata una delle ballerine di questa ventesima edizione di Amici. Scelta dalla maestra Alessandra Celentano, è stata una delle concorrenti più apprezzate dal pubblico e non solo. La sua tecnica e la sua versatilità hanno conquistato gli spettatori nonché alcuni ballerini professionisti. Insieme al cantante Tancredi, è ... Leggi su 361magazine (Di sabato 15 maggio 2021)DALa ex concorrente di20,, è statadi Silvia Toffanin ae ha raccontato di sé e della sua esperienza. LEGGI ANCHE, SILVIA TOFFANIN APRE LA PUNTATA CON UNA POLEMICA: LEA T ATTACCA IL PROGRAMMA IL PERCORSO AD, vent’anni e siracusana, è stata una delle ballerine di questa ventesima edizione di. Scelta dalla maestra Alessandra Celentano, è stata una delle concorrenti più apprezzate dal pubblico e non solo. La sua tecnica e la sua versatilità hanno conquistato gli spettatori nonché alcuni ballerini professionisti. Insieme al cantante Tancredi, è ...

Advertising

tiamotiodio : RT @louyri: tancredi per ultimo perchè l’ospite speciale si lascia per fare hype #verissimo - BorrelliAngela : RT @BorrelliAngela: Tutto il mio regno per sapere chi cazzo è quello ospite a #Verissimo che ,tu guarda,ha scritto un libro. - BorrelliAngela : Tutto il mio regno per sapere chi cazzo è quello ospite a #Verissimo che ,tu guarda,ha scritto un libro. - IsaeChia : Aka7even ospite a Verissimo: “Martina Miliddi l’ho amata davvero tanto, ma…” #amici20 - friendscallmelu : RT @pensierounanime: ENTRATA ICONICA CANTANDO LAS VEGAS perché lui è l'ospite internazionale #verissimo -