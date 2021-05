Verissimo, Deddy svela un segreto su Maria De Filippi (Di sabato 15 maggio 2021) Nella puntata pomeridiana di oggi di Verissimo è andata in onda una puntata speciale dedicata ad Amici di Maria De Filippi: ecco le rivelazioni dei ragazzi alla conduttrice del programma,… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 15 maggio 2021) Nella puntata pomeridiana di oggi diè andata in onda una puntata speciale dedicata ad Amici diDe: ecco le rivelazioni dei ragazzi alla conduttrice del programma,… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

QuiMediaset_it : In attesa della finale di #Amici20, saranno ospiti di #SilviaToffanin e si esibiranno a #Verissimo i 5 finalisti de… - potente_adoro : @__Kekka___ @GiuliaSalemi93 @PrimeVideoIT E' verissimo questo detto! Il nostro cuore e' di #Deddy, poi di Aka ma pr… - ilNapoliDiAmici : RT @Cristinasaliu: Rosa che non appare nel percorso di deddy ma in quello di ale?? Si AHAHAH GIUSTO PER FAR VENIRE IL SANGUE AMARO A MIO FIG… - Mariate95487054 : RT @flavia_e_basta: SABATO PRETENDO DI VEDERE DONNA ROSA E DEDDY INSIEME! NON ACCETTO SCUSANTI FINO AD OGGI CI AVETE PRIVATO DI TUTTO CIÒ!… - Mariate95487054 : RT @sonoangii: FERMI TUTTI ROSA E DEDDY NEL PERCORSO DI AKA, FERMI TUTTI DEDDY HA VISTO. MI ACCONTENTO COSÌ VA #Amici20 #Verissimo -