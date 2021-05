Un altro passo verso la normalità: riaprono lidi e piscine all’aperto (Di sabato 15 maggio 2021) Da oggi, sabato 15 maggio, c’è il via libera alla riapertura di lidi e piscine all’aperto con le relative misure di sicurezza. L’Italia è quasi tutta “gialla” (solo la Valle d’Aosta è ancora “arancione”), per cui, grazie anche all’agognato cambio di passo nella campagna di vaccinazione anti Covid 19, si sta pian piano tornando alla Leggi su 2anews (Di sabato 15 maggio 2021) Da oggi, sabato 15 maggio, c’è il via libera alla riapertura dicon le relative misure di sicurezza. L’Italia è quasi tutta “gialla” (solo la Valle d’Aosta è ancora “arancione”), per cui, grazie anche all’agognato cambio dinella campagna di vaccinazione anti Covid 19, si sta pian piano tornando alla

elenabonetti : Panel paritari tra donne e uomini significano una visione equa e vera della realtà. Per questo dal Dipartimento Par… - AntoVitiello : Memorabile 7-0 del #Milan in casa del #Torino. Serata pazzesca per i rossoneri, con trame e giocate spettacolari. A… - matteosalvinimi : Tornare a visitare e abbracciare genitori e nonni nelle case di riposo, da domani (in assoluta sicurezza) finalment… - Domenicodanton6 : @Unapolpettina Vai di trimestre in trimestre....un passo dopo l’altro. - ortyzapple : La #Jebreal vi sta prendendo in giro tutti. Una gatta morta simile mai vista in vita. E detesto #propagandalive non… -

Ultime Notizie dalla rete : altro passo Lo scontro tra "alleati" e il rischio di bloccare le riforme per il Recovery È solo la mossa di apertura e anche questa segna il passo. Draghi vorrebbe che il cdm licenziasse ... Quale altro senso può avere la scelta di Letta di tirare fuori dal cilindro lo ius soli se non ...

Diretta Spezia Torino/ Streaming video tv: spareggio, chi vince si salva! (Serie A) ... ci sarà Gyasi sulla corsia destra mentre sull'altro versante è confermato il ballottaggio Verde - ... Verdi potrebbe fare un passo avanti e giocare trequartista, con il 3 - 5 - 2 invece possibilità per ...

Samb, altro passo avanti: pagata la fideiussione il Resto del Carlino Samb, altro passo avanti: pagata la fideiussione Problema risolto dalla Reale Mutua, in primis Nazzareno Ciriaci; così chi acquisterà il club avrà un importante sconto da 730mila euro ...

Domina, la recensione della serie tv su Livia Drusilla con Kasia Smutniak Domina, cosa succede nella serie tv. Roma, 43 a.C.. È passato un anno dall’assassinio di Cesare, ma la Repubblica è ancora in crisi, lacerata da guerre intestine. L’adolesce ...

