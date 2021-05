Sonego batte anche Rublev, è in semifinale a Roma (Di sabato 15 maggio 2021) Lorenzo Sonego batte anche Andrey Rublev e vola in semifinale agli Internazionali Bnl d’Italia in corso a Roma. Dopo l’impresa contro Dominin Thiem, l’azzurro oggi si è imposto contro il russo numero 7 del mondo con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-3 in due ore e 33 minuti di gioco. Il piemontese, primo italiano in semifinale a Roma dal lontano 2007, ora se la vedrà con il numero uno del mondo Novak Djokovic. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 15 maggio 2021) LorenzoAndreye vola inagli Internazionali Bnl d’Italia in corso a. Dopo l’impresa contro Dominin Thiem, l’azzurro oggi si è imposto contro il russo numero 7 del mondo con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-3 in due ore e 33 minuti di gioco. Il piemontese, primo italiano indal lontano 2007, ora se la vedrà con il numero uno del mondo Novak Djokovic. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

