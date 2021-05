Sangiovanni a Verissimo su Amici 20: “La mia diversità è stata compresa” (Di sabato 15 maggio 2021) Il cantante di Lady fa un bilancio della sua esperienza nel talent di Maria ospite a Verissimo e svela qualche retroscena L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di sabato 15 maggio 2021) Il cantante di Lady fa un bilancio della sua esperienza nel talent di Maria ospite ae svela qualche retroscena L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

QuiMediaset_it : In attesa della finale di #Amici20, saranno ospiti di #SilviaToffanin e si esibiranno a #Verissimo i 5 finalisti de… - m1santrop1a : RT @skysangelss: silvia che parla solo con sangiovanni e giulia, io: #Verissimo - Aya64300257 : RT @cuoredipanna__: “siete invitati tutti sabato prossimo” Sangiovanni: #Verissimo #amemici20 - Aya64300257 : RT @Emmass17: sangiovanni che torna in casetta incazzato dopo l'intervista a verissimo #amemici20 #Amici20 - fandigiulialola : RT @BITCHYFit: 1) Giulia 2) Sangiovanni 3) Aka7even 4) Alessandro 5) Deddy Questa, secondo me, sarà la classifica finale #Amici20 #Verissi… -