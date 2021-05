Rula Jebreal | Propaganda Live e il maschilismo a loro insaputa degli uomini di sinistra

(Di sabato 15 maggio 2021) Bene ha fattoa rifiutare l’invito di, il programma condotto da Diego Bianchi su La7, dopo aver appreso che sarebbe stata l’unica donna in scaletta. Il due di picche è stato calato con un tweet: “7 ospiti… solo una donna. Come mai? Con rammarico devo declinare l’invito, come scelta professionale non partecipo a nessun evento che non implementa la parità e l’inclusione” e a nulla sono servite le scuse del direttore della rete, Andrea Salerno, che ha parlato di “equivoco”. Ma è davvero un equivoco? Nel giugno del 2020, la pagina Facebook “Le donne contano” ha pubblicato un sondaggio sulla presenza delle donne nei principali talk show italiani (, Carta Bianca, Piazza Pulita, Non è l’Arena, Diritto e Rovescio, Petrolio, Otto e mezzo) rilevando ...

welikeduel : Diego Bianchi spiega cos'è #propagandalive - welikeduel : Questa sera torna #propagandalive. Saranno con noi Rula Jebreal, Michele Serra, Elio, Caparezza, Colapesce e Dimart… - mante : Chiunque conosca anche solo da lontano Propaganda live sa perfettamente che la fiera presa di posizione di Rula Jeb… - AndThenWhoCares : RT @ilfattoblog: #RulaJebreal, #PropagandaLive e il maschilismo (a loro insaputa) degli uomini di sinistra [LEGGI] @Nadiesdaa - tosovale : RT @perchetendenza: 'Rula Jebreal': Perché ha declinato l'invito alla puntata di stasera di #propagandalive dopo aver appreso di essere l'… -

Ultime Notizie dalla rete : Rula Jebreal

La reazione al "no" di- di partecipare all'ultima puntata di Proganda Live - non si è fatta attendere. Il conduttore del programma di La7, Diego Bianchi , alias Zoro, ha rispedito al mittente le accuse di ...Nervi tesi: la querelle tra Propaganda Live esi alimenta di un nuovo ...Il conduttore di Propaganda Live ha scelto di commentare il rifiuto di Rula Jebreal in apertura di puntata: "L'avevamo invitata non in quanto donna, ma perché ci sembrava la persona più competente" ...Si aggiunge un nuovo capitolo alla querelle Rula Jebreal/Propaganda Live, lo show di La7 condotto da Diego Bianchi detto Zoro in onda in prime time il venerdì sera. La giornalista palestinese, dopo av ...