Roma-Lazio 1-0 diretta: iniziata la ripresa all'Olimpico (Di sabato 15 maggio 2021) 3'st Muove il pallone la Lazio sugli sviluppi del calcio di punizione guadagnato prima, ma la Roma si chiude e riesce a recuperare il pallone. Gestione non ottimale quella della squadra di... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 15 maggio 2021) 3'st Muove il pallone lasugli sviluppi del calcio di punizione guadagnato prima, ma lasi chiude e riesce a recuperare il pallone. Gestione non ottimale quella della squadra di...

Advertising

russellcrowe : Lazio v Roma - Agenzia_Ansa : Folla in centro a Roma, chiusa l'area della fontana di Trevi #ANSA - MarioGiunta : Super Weekend! Dalle 15 alle 18 per seguire: Tecca e Tommasini in studio ?? Live Serie A in campo! ?? Verso Juve… - gianpi36590925 : RT @russellcrowe: Lazio v Roma - froshani6 : RT @Valenti40905251: In attesa di foto migliori ... #DilettaLeotta stasera all'Olimpico per Roma / Lazio ?????????? -