Roma, i convocati di Fonseca per la Lazio (Di sabato 15 maggio 2021) Questa sera ci sarà il derby di Roma e Paulo Fonseca ha diramato la lista dei convocati per la sfida alla Lazio. Tra gli assenti Veretout, Smalling e Spinazzola oltre che Calafiori, Diawara e Carles Perez. Ecco la lista dei convocati del tecnico portoghese: Portieri: Farelli, Mirante, Fuzato. Difensori: Karsdorp, Ibanez, Jesus, Santon, Reynolds, Mancini, Kumbulla, Peres. Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Pastore, Darboe, Zalewski, Mkhitaryan. Attaccanti: Dzeko, Pedro, Mayoral, El Shaarawy.

