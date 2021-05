Quanti soldi ha guadagnato Lorenzo Sonego con la semifinale a Roma? Montepremi e cifre. Ora c’è Djokovic (Di sabato 15 maggio 2021) Lorenzo Sonego ha sconfitto Andrey Rublev in tre set e si è così qualificato alle semifinali degli Internazionali d’Italia 2021. Il tennista italiano si è imposto in maniera mirabolante contro il fuoriclasse russo, attuale numero 7 del ranking ATP, e può così proseguire la propria avventura al Masters 1000 di Roma. L’azzurro ha espresso un tennis fantascientifico contro un avversario sulla carta nettamente superiore e ha firmato un’autentica impresa, dopo quella compiuta due giorni fa contro Dominic Thiem. Il 26enne si è guadagnato il diritto di affrontare Novak Djokovic sulla terra rossa della capitale. Lo scontro con il fuoriclasse serbo, attuale numero 1 al mondo e reduce dal successo contro Stefanos Tsitsipas, appare decisamente proibitivo per il nostro portacolori, il quale ha però dimostrato di ... Leggi su oasport (Di sabato 15 maggio 2021)ha sconfitto Andrey Rublev in tre set e si è così qualificato alle semifinali degli Internazionali d’Italia 2021. Il tennista italiano si è imposto in maniera mirabolante contro il fuoriclasse russo, attuale numero 7 del ranking ATP, e può così proseguire la propria avventura al Masters 1000 di. L’azzurro ha espresso un tennis fantascientifico contro un avversario sulla carta nettamente superiore e ha firmato un’autentica impresa, dopo quella compiuta due giorni fa contro Dominic Thiem. Il 26enne si èil diritto di affrontare Novaksulla terra rossa della capitale. Lo scontro con il fuoriclasse serbo, attuale numero 1 al mondo e reduce dal successo contro Stefanos Tsitsipas, appare decisamente proibitivo per il nostro portacolori, il quale ha però dimostrato di ...

