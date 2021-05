Nell' ottava tappa vince Lafay in fuga | secondo Gavazzi Valter ancora in rosa

(Di sabato 15 maggio 2021) Arriva nuovamente laal Giro d'Italia 2021. Unafrazione, con partenza da Foggia ed arrivo a Guardia Sanframondi, senza scontro diretto in salita, ma comunque con fatiche che si sommano in ...

Advertising

zazoomblog : VIDEO Giro d’Italia 2021 Victor Lafay arriva da solo nell’ottava tappa. Attila Valter resta in Maglia Rosa -… - VentaglioP : Lafay fa festa nell'ottava tappa del #Giro davanti a @gavazzif. Quinto posto per @GioviCarboni - Activnews24 : ?? Caleb Ewan è stato costretto al ritiro dal Giro d'Italia nell'ottava tappa tra Foggia e Guardia Sanframondi, dopo… - AvisLucera : Anche l'Avis di #lucera ha voluto salutare la carovana del @giroditalia che oggi ha toccato la nostra città nell'ot… - stairwaytomilfs : @girlonfiire_ le puoi vedere nell'ordine che vuoi, ma la prima, la tre e l'ottava sono collegate tra loro -

Ultime Notizie dalla rete : Nell ottava

Arriva nuovamente la fuga al Giro d'Italia 2021. Unafrazione, con partenza da Foggia ed arrivo a Guardia Sanframondi, senza scontro diretto in salita, ma comunque con fatiche che si sommano in vista della giornata di domani. Ad imporsi è il ...L'tappa prevedeva la partenza da Foggia, il punto più a Sud di questa edizione, e l'arrivo a ... Anche Gavazzi, risalito intanto da dietro'ultimo tratto di salita, ha sorpassato Carboni, ma ...I cambi regolari tra gli attaccanti che dunque sono riusciti a gestire al meglio la situazione, giocandosi il successo di tappa sull’ascesa conclusiva.Polizia Stradale e Autostrada per l'Italia: insieme al Giro d'Italia per la 10 edizione degli "EROI DELLA SICUREZZA" nella tappa di Foggia ...