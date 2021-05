MotoGP, previsioni Meteo GP Francia: domenica variabile, ma in gara non dovrebbe piovere (Di sabato 15 maggio 2021) Il week-end di Le Mans, quinta prova della MotoGP 2021, continua a regalarci un Meteo molto incerto e la giornata di domani potrebbe riservare delle nuove sorprese per il Motomondiale. Le qualifiche odierne hanno mostrato quanto le condizioni possano cambiare da un giro all’altro. Ogni passaggio delle categorie è stato diverso con alcuni punti più critici di altri. La possibilità di vedere una gara con un cambio di moto è concreta, un fatto che da oltre una stagione non si verifica. Le Mans, località nota a dei cambi repentini delle condizioni atmosferiche, potrebbe regalarci una domenica imprevedibile in cui tutto potrebbe succedere. Stando a quanto riportano i vari siti Meteo il giorno più importante del fine settimana non lascerà tregua ai piloti ed ai team. La domenica sarà infatti ... Leggi su oasport (Di sabato 15 maggio 2021) Il week-end di Le Mans, quinta prova della2021, continua a regalarci unmolto incerto e la giornata di domani potrebbe riservare delle nuove sorprese per il Motomondiale. Le qualifiche odierne hanno mostrato quanto le condizioni possano cambiare da un giro all’altro. Ogni passaggio delle categorie è stato diverso con alcuni punti più critici di altri. La possibilità di vedere unacon un cambio di moto è concreta, un fatto che da oltre una stagione non si verifica. Le Mans, località nota a dei cambi repentini delle condizioni atmosferiche, potrebbe regalarci unaimprevedibile in cui tutto potrebbe succedere. Stando a quanto riportano i vari sitiil giorno più importante del fine settimana non lascerà tregua ai piloti ed ai team. Lasarà infatti ...

