MotoGP GP Francia Le Mans 2021, team manager Petronas: “Morbidelli non avrà problemi, poteva andare peggio” (Di sabato 15 maggio 2021) “Morbidelli è scivolato, il ginocchio sinistro non è il suo più forte ma poteva andare peggio. Non è un giocatore di calcio, deve guidare la moto e non avrà problemi“. Queste le parole di Wilco Zeelenberg, team manager Petronas a proposito dell’incidente del pilota italiano al termine delle FP3 del GP di Francia nella simulazione del cambio moto. E a proposito di Rossi dice a Sky Sport che “sta migliorando, i test a Jerez sono andati bene. Trovato feeling con la moto col pacchetto, può essere più costante e trovare il limite ed essere in Q2, un bello step in avanti“. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 15 maggio 2021) “è scivolato, il ginocchio sinistro non è il suo più forte ma. Non è un giocatore di calcio, deve guidare la moto e non“. Queste le parole di Wilco Zeelenberg,a proposito dell’incidente del pilota italiano al termine delle FP3 del GP dinella simulazione del cambio moto. E a proposito di Rossi dice a Sky Sport che “sta migliorando, i test a Jerez sono andati bene. Trovato feeling con la moto col pacchetto, può essere più costante e trovare il limite ed essere in Q2, un bello step in avanti“. SportFace.

Advertising

Sport_Fair : Cala il sipario sulle FP4 del #FrenchGP Bene le #Yamaha mentre arrancano le #Ducati - zazoomblog : LIVE MotoGP GP Francia in DIRETTA: tanto lavoro per Bagnaia la pista si asciuga - #MotoGP #Francia #DIRETTA:… - infoitsport : MotoGP 2021. GP di Francia a Le Mans: Zam e Manuel Poggiali commentano le qualifiche IN DIRETTA OGGI ALLE 20:45 - infoitsport : MotoGP | GP Francia 2021, Diretta PL4: Torna la pioggia - infoitsport : LIVE MotoGP, GP Francia in DIRETTA: torna la pioggia nelle FP4! Meteo molto variabile -