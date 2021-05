MotoGP Francia: pole per Quartararo, 2° Vinales (Di sabato 15 maggio 2021) MotoGP Francia, la pole va a Marc Marquez, seguito da Vinales. La prima Ducati è quella di Jack Miller, che nella gara di domani partirà in terza posizione. Ecco il quadro completo delle qualifiche di Le Mans. La griglia di partenza del MotoGP Francia La prima fila del GP di Le Mans, è costituita da Fabio Quartararo, Maverick Vinales e Jack Miller su Ducati. Questo il quadro completo della Q2: (Photo credit: MotoGP)Così, invece, i risultati della Q1: (Photo credit: MotoGP)Il programma del prossimo MotoGP La MotoGP tornerà in pista tra due settimane, il 30 maggio. Nell’occasione farà da sfondo al sesto appuntamento del campionato, l’Autodromo Internazionale del Mugello, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 15 maggio 2021), lava a Marc Marquez, seguito da. La prima Ducati è quella di Jack Miller, che nella gara di domani partirà in terza posizione. Ecco il quadro completo delle qualifiche di Le Mans. La griglia di partenza delLa prima fila del GP di Le Mans, è costituita da Fabio, Mavericke Jack Miller su Ducati. Questo il quadro completo della Q2: (Photo credit:)Così, invece, i risultati della Q1: (Photo credit:)Il programma del prossimoLatornerà in pista tra due settimane, il 30 maggio. Nell’occasione farà da sfondo al sesto appuntamento del campionato, l’Autodromo Internazionale del Mugello, ...

