Milano, Albertini non si candida: "Serve un sindaco giovane" (Di sabato 15 maggio 2021) L'esponente del centrodestra, ex primo cittadino dal 1997 al 2006, non sfiderà Giuseppe Sala e motiva la sua scelta per «un insieme di ragioni personali». Ora in pole c'è Maurizio Lupi

VittorioSgarbi : Milano: “Rinascimento” sosterrà la candidatura di Gabriele Albertini. @stampasgarbi @AnsaLombardia - you_trend : ?? #BREAKING Milano: Albertini rinuncia alla candidatura a sindaco 'per un insieme di ragioni personali' - fattoquotidiano : ELEZIONI MILANO Albertini rinuncia - jabbaTM : Albertini come Sindaco di Milano è una scelta Penosa.... Fortuna che ha detto di NO - waveofsorrow : Nel 2021 la gente muore per una guerra e il Tg3 apre con la notizia che Albertini non si candiderà a sindaco di Milano -