Meteo, ancora piogge sulla penisola: flop delle temperature (Di sabato 15 maggio 2021) Continua il momento critico del Meteo italiano, con piogge che continueranno a cadere sulla penisola: temperature ancora al di sotto della media. Erano oramai anni che l’Italia non viveva una primavera così fresca ed anche durante questo weekend le piogge caratterizzeranno il Meteo. Infatti negli ultimi due mesi l’anticiclone africano si è fatto sentire in L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 15 maggio 2021) Continua il momento critico delitaliano, conche continueranno a cadereal di sotto della media. Erano oramai anni che l’Italia non viveva una primavera così fresca ed anche durante questo weekend lecaratterizzeranno il. Infatti negli ultimi due mesi l’anticiclone africano si è fatto sentire in L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

CentroMeteoITA : #METEO #ITALIA – tempo in miglioramento ma ancora piogge e TEMPORALI su alcune regioni, ecco dove #15maggio - PaoloBMb70 : ?? Va beh che ho bevuto tanto latte ieri sera, ma dannata vescica… Eccomi quii già “in piedi” … Yogurt + vitamine ag… - xmartolaa : Aggiornamento serale: ancora non piove. Neanche un piccolo cataclisma. Niente. Farò passare fiduciosa la notte, nel… - MeteoNonnaRoma : Me dòleno le ginocchia, a nonna! Se sta pe' annuvolà! Nun piove ancora, ma portate l'ombrello che nun se sa mai, a nonna! #meteo #roma - meteo_italia7 : RT @MMmarco0: Oggi conferenza stampa di Boris Johnson sulla variante indiana: ??Più contagiosa della variante inglese ??Non ci sono ancora d… -