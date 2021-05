Advertising

Nadal perdeva 6-3 3-0 e palla del 4-0 per Shapovalov. Poi ha annullato due match point. Sonego in semifinale, Rublev battuto: il match point. Match-point Champions, Pioli "L'Europa è la nostra casa"

Stefano Pioli torna a parlare in conferenza stampa in vista di Milan - Cagliari. Appuntamento con i cronisti alle ore 15 odierne. Una sorta diper la qualificazione in Champions League . Il Milan domani ospita il Cagliari e non deve assolutamente fallire l'appuntamento. In caso di vittoria i rossoneri avrebbero più di un piede ...... Roma Sonego - Rublev, in palio la semifinale: quando e dove vederla IERI A 08:19 ATP, Roma Impresa Sonego! Batte Thiem dopo 3 ore annullando unIERI A 16:53Lorenzo Sonego centra una storica semifinale agli Internazionali d'Italia: battuto in rimonta 3-6, 6-4, 6-3 il russo Rublev, n°7 del mondo. Guarda il ...Una gara, quella con il Cagliari, che potrebbe significare un posto nella prossima Champions League per un Milan che è stato protagonista di una stagione ad alto livello. Ora è necessario l'ultimo sfo ...