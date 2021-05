Maglie | “Rula Jebreal chi | quella che disse a Nicola Porro ‘taci tu uomo bianco’?”

(Di sabato 15 maggio 2021) “Non c’è peggior nemico della causa dell’uguaglianza delle donne che lo meritano di personaggi come. Non dimentichiamoci che lei ècheal giornalista e collegatu,. Chi è razzista, chi è classista?”. E’ l’opinione della giornalista Maria Giovannache commenta così all’Adnkronos il rifiuto, accompagnato da roventi polemiche, dia partecipare ieri sera alla trasmissione ‘Propaganda Live’ a causa di una lamentata esigua presenza di partecipazioni femminili. “Le donne in televisione vanno, sono ospiti, oggi sono spesso anche conduttrici. Significa questo che l’informazione è alla pari? No, non ancora, è una ...

