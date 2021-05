LIVE Tuffi, Europei 2021 in DIRETTA: Bertocchi attardata dopo tre tuffi, Pellacani in lotta per la finale (Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI Europei DI NUOTO, tuffi, ARTISTICO E FONDO: ITALIA TERZA 12.51 A breve arriverà sul trampolino Tina Punzel. 12.48 Viktoriya Kesar sbaglia e non di poco! L’ucraina ottiene solo 27 punti da questa rotazione. Ora in testa c’è la russa Vitaliia Koroleva a quota 168,00 punti. 12.47 Continua intanto la gara a Budapest. Si attendono l’ucraina Viktoriya Kesar e la tedesca Tina Punzel. 12.45 POCHI PUNTI PURTOPPO PER L’AZZURRA: Elena Bertocchi “sale” a 134,90. Un punteggio che non può soddisfarla. 12.45 Doppio salto mortale e mezzo indietro carpiato. 12.45 E’ il momento di Elena Bertocchi. 12.45 Clare Ryan ha aperto, come di consueto, il programma. 12.45 E’ COMINCIATO IL TERZO GIRO DI ... Leggi su oasport (Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLIDI NUOTO,, ARTISTICO E FONDO: ITALIA TERZA 12.51 A breve arriverà sul trampolino Tina Punzel. 12.48 Viktoriya Kesar sbaglia e non di poco! L’ucraina ottiene solo 27 punti da questa rotazione. Ora in testa c’è la russa Vitaliia Koroleva a quota 168,00 punti. 12.47 Continua intanto la gara a Budapest. Si attendono l’ucraina Viktoriya Kesar e la tedesca Tina Punzel. 12.45 POCHI PUNTI PURTOPPO PER L’AZZURRA: Elena“sale” a 134,90. Un punteggio che non può soddisfarla. 12.45 Doppio salto mortale e mezzo indietro carpiato. 12.45 E’ il momento di Elena. 12.45 Clare Ryan ha aperto, come di consueto, il programma. 12.45 E’ COMINCIATO IL TERZO GIRO DI ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Tuffi Europei 2021 in DIRETTA: Tocci e Marsaglia inseguono Laugher dopo tre tuffi - #Tuffi #Europei #DIRETTA:… - zazoomblog : LIVE Tuffi Europei 2021 in DIRETTA: Biginelli-Neroni per stupire Marsaglia e Tocci di provano dai 3 metri - #Tuffi… - infoitsport : LIVE Tuffi, Europei 2021 in DIRETTA: Jodoin nona, Batki undicesima dalla piattaforma. Marsaglia-Tocci quarti nel sy… - infoitsport : LIVE Tuffi, Europei 2021 in DIRETTA: Batki e Jodoin Di Maria costrette a rimontare dopo due tuffi - zazoomblog : LIVE Tuffi Europei 2021 in DIRETTA. Batki e Jodoin Di Maria cercano il colpo dalla piattaforma occhio a Tocci-Marsa… -