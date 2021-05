LIVE Juventus-Inter 3-2, Serie A calcio in DIRETTA: Cuadrado su rigore porta i bianconeri in vantaggio! (Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 91? Goooooooooool, Cuadradoooooooooooooooo, l’esterno bianconero trova la doppietta su rigore, Juventus-Inter 3-2. 89? calcio di rigore per la Juventus, Perisic aggancia il piede di Cuadrado in area. 88? Gooooooooool, Autogol Chiellini, Chiellini con una doppia trattenuta con Lukaku mette il pallone in porta, Juventus-Inter 2-2. 86? Szczesny respinge un colpo di testa a botta sicura su Vecino. 84? Chiellini spazza il pallone prima dell’arrivo di Lukaku. 82? Fuori Bastoni e dentro Vecino per l’Inter. 80? Giallo per Bastoni per fallo su Cuadrado. 78? Hakimi mette in mezzo per Lautaro Martinez ma ... Leggi su oasport (Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA91? Goooooooooool,ooooooooooooooo, l’esterno bianconero trova la doppietta su3-2. 89?diper la, Perisic aggancia il piede diin area. 88? Gooooooooool, Autogol Chiellini, Chiellini con una doppia trattenuta con Lukaku mette il pallone in2-2. 86? Szczesny respinge un colpo di testa a botta sicura su Vecino. 84? Chiellini spazza il pallone prima dell’arrivo di Lukaku. 82? Fuori Bastoni e dentro Vecino per l’. 80? Giallo per Bastoni per fallo su. 78? Hakimi mette in mezzo per Lautaro Martinez ma ...

JuventusTV : ?? ???????? ?? Il pre-partita di #JuveInter viviamolo insieme su #JuventusTV! ?? Con noi la leggenda bianconera Fabrizi… - JuventusTV : Coach @ritaguari presenta #RomaJuve ??? On demand, qui ?? - juventusfc : KICK-OFF |??| È iniziata #SassuoloJuve! ??????????, ??????????????, #????????????????????????! ???? LIVE MATCH ? - LedroitH : RT @TUTTOJUVE_COM: LIVE TJ - JUVENTUS-INTER 3-2 - Fuochi d'artificio allo Stadium, Cuadrado di rigore riporta in vantaggio la Signora https… - ScMotorieSelmi : Serie A: in campo Juventus-Inter 3-2 LIVE -