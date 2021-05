L'Atalanta batte il Genoa e vede la Chiampions, lo Spezia conquista i 3 punti e resta in A (Di sabato 15 maggio 2021) L'Atalanta batte il Genoa 4 - 3 a Marassi, nella penultima giornata della serie A. Con questo risultato i bergamaschi conquistano aritmeticamente il diritto a partecipare alla Champions il prossimo ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 15 maggio 2021) L'il4 - 3 a Marassi, nella penultima giornata della serie A. Con questo risultato i bergamaschino aritmeticamente il diritto a partecipare alla Champions il prossimo ...

Advertising

Atalanta_BC : ????+????!!! Nuovo assist di #Malinovskyi per #Zapata, che controlla e batte Marchetti!!! 0-1!!! ????+????!!! A new Malinov… - edavid57edavid : RT @repubblica: ?? Serie A. Genoa-Atalanta 3-4,bergamaschi in Champions. Spezia batte Torino in derby salvezza (4-1), liguri salvi https://t… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro L’Atalanta batte il Genoa 4-3 e vola in Champions - - ottopagine : L’Atalanta batte il Genoa 4-3 e vola in Champions - blogsicilia : #notizie #sicilia L’Atalanta batte il Genoa 4-3 e vola in Champions - -